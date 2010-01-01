На Мальте задержали 10 человек, подозреваемых в убийстве журналистки

Полиция Мальты задержала 10 человек, подозреваемых в убийстве местной журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая занималась расследованиями, связанными с «Панамским архивом», передает Reuters 4 декабря со ссылкой на премьер-министра республики Джозефа Муската.

Все подозреваемые - граждане Мальты, большинство из них уже имеют судимости. Никаких дополнительных сведений Мускат не привел. У полиции есть 48 часов, чтобы допросить подозреваемых, арестовать их или освободить.

Первоначально премьер-министр сообщал о задержании восьмерых подозреваемых, но затем заявил о задержании еще двоих.

Полицейская операция продолжается.

53-летняя Дафна Каруана Галиция была убита 16 октября в результате взрыва автомобиля. Власти страны квалифицировали ЧП как убийство. Следствие считает, что гибель журналистки может быть связана с ее расследованиями о контрабанде топлива из Ливии в Европу. Также она известна обличительными материалами и обвинениям в коррупции в адрес премьер-министра страны Джозефа Муската на основании «Панамских документов».

По предварительным данным, ранее в октябре Каруана Галиция сообщала в полицию о том, что ей поступали угрозы. Премьер-министр Мускат назвал ее убийство «варварской атакой» и пообещал, что власти «не успокоятся, пока не будет совершено правосудие».

Ее убийство шокировало Мальту и вызвало обеспокоенность в Европейском союзе по поводу верховенства права на средиземноморском острове. А основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал денежное вознаграждение в размере 20 тысяч евро за информацию, которая поможет в поиске убийцы журналистки.