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СМИ сообщили об убийстве экс-президента Йемена

rus.postimees.ee
Али Абдалла Салех | Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство внутренних дел Йемена, контролируемое боевиками-хуситами, официально заявило о гибели бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха, сообщает «Аль-Джазира».

Ранее сообщалось, что бывший президент, а также его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази, возможно, погибли при взрыве здания в восточной части Саны, сообщает Интерфакс.

Партия Салеха отрицает сообщения о его гибели. Сам президент с момента первых сообщений о гибели на публике не появлялся.

В минувшие выходные в Йемене происходили жестокие столкновения между лоялистами и повстанцами-хуситами.

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