Экипаж пропавшей субмарины ВМС Аргентины жаловался на непригодность судна

Экипаж субмарины ВМС Аргентины «Сан-Хуан», пропавшей у берегов Южной Америки в середине ноября, за несколько месяцев до исчезновения подводной лодки рапортовал о проблеме попадания воды на борт. Как сообщает местная газета Clarin, субмарина должна была отправиться на ремонт в 2018 году.

По информации журналистов, в начале сентября на аргентинской военно-морской базе Пуэрто-Бельграно был подготовлен отчет, в котором говорилось о том, что из-за неисправности шноркеля внутрь субмарины попала морская вода. В отчете содержалась рекомендация направить подлодку на ремонт в верфь в следующем году.

При этом стало известно, что этот отчет так и не был доведен до сведения руководства ВМС и Минобороны. Издание указывает, что министр обороны Аргентины Оскар Агуад якобы узнал о существовании документа только несколько дней назад.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» с 44 моряками на борту перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата