Верховный суд США возобновил действие иммиграционного указа Трампа

Верховный суд США в понедельник, 4 декабря, восстановил действие иммиграционного указа президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну для граждан шести государств с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Чада. Действие визовых ограничений было приостановлено после того, как указ главы государства заблокировал окружной судья Гонолулу (штат Гавайи) в середине октября.

Как сообщает агентство Reuters, просьбы вашингтонской администрации снять наложенные нижестоящими инстанциями запреты на последнюю версию указа и возобновить его действие поддержали семь из девяти судей.

Глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс заявил, что решение Верховного суда является «значимой победой для безопасности американских граждан». По его словам, администрация Трампа особенно рада тому, что президентский указ поддержало «очевидное большинство» судей.

«Законодательная инициатива президента, защищающая национальные интересы нашей страны, теперь вступит в полную силу», - подчеркнул Сешнс.

Напомним, запрет на въезд для граждан вышеупомянутых стран должен был быть введен еще 18 октября. Окружной судья в Гонолулу Деррик Уотсон, который не дал этому сбыться, тогда заявил, что федеральное иммиграционное законодательство «не дает президенту неограниченные возможности делать все, что ему нравится».

Уотсон также подчеркивал, что указ Трампа «является дискриминационным по признаку национальности», что «противоречит федеральному закону и основополагающим принципам нации».

Белый дом в ответ опубликовал собственное заявление, в котором решение Уотсона называлось «опасно ошибочным» и «подрывающим усилия по обеспечению безопасности американцев и минимальных стандартов безопасности при въезде в США», а также целостность иммиграционной системы и безопасность нации. В администрации Трампа пообещали обжаловать решение судьи из Гонолулу.

Летом Верховный суд также занял сторону Трампа, отменив ряд решений нижестоящих судебных инстанций, блокировавших предыдущие версии иммиграционного указа.