В зоне исчезновения подлодки Сан-Хуан устроили взрыв

В зоне поисков пропавшей подводной лодки Сан-Хуан ВМС Аргентины устроили пробный взрыв в океане мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте и установили, что взрыв, связанный с пропажей подлодки, был сильнее, передает РИА Новости.

Отмечается, что военные специалисты осуществили взрыв на глубине в 40 метров, чтобы сравнить звук от него со звуком зарегистрированного ранее взрыва в районе исчезновения подлодки. Выбранная точка совпадала с местом, где ранее было зафиксировано «аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву».

Напомним, субмарина Сан-Хуан, на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии.

Через 15 дней после исчезновения подлодки в Аргентине заявили что операция по спасению экипажа прекращается и искать будут только судно.