Россия признала «иноагентами» девять американских СМИ

В перечень средств массовой информации, которым присвоен статус «иноагента», включены 9 СМИ, среди которых радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время». Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

«5 декабря в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации», решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны: Голос Америки, Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), Сибирь.Реалии, Idel.Реалии, Фактограф, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии», - пишет портал korrespondent.net.

Как указано в документе, «иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», признаны «Голос Америки», Радио «Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», Телеканал «Настоящее Время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии».

Как уже сообщалось ранее, 15 ноября Госдума единогласно приняла соответствующий закон, который, по словам депутатов, стал ответным шагом России после того, как Минюст США потребовал от американского филиала российской телекомпании Russia Today зарегистрироваться в качестве «иноагента» в Соединенных Штатах.

Положения закона позволяют признавать средство массовой информации «иноагентом», если оно получает финансирование из-за рубежа.

Минюст РФ признал "иноагентами" девять американских СМИ