Испания отозвала ордер на арест лидера Каталонии

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена во вторник, 5 декабря, отозвал европейские ордера на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и нескольких бывших советников его кабинета – Антонио Комина, Льиса Пуча, Меричель Серрет и Клары Понсати, сообщает Интерфакс.
Речь идет о бывших представителях руководства Каталонии, которые выехали в Бельгию после твердого ответа испанских властей на попытку проведения референдума о независимости 1 октября.
Решение испанского судьи уже доведено до сведения бельгийских властей.
Ранее сообщалось, что накануне суд в Бельгии назвал дату вынесения вердикта по экстрадиции Карлеса Пучдемона и четырех его сторонников.
Ранее Верховный суд Испании принял решение освободить под залог шесть из восьми бывших членов правительства Каталонии.