ЕС утвердил "черный список налоговых гаваней»

Евросоюз утвердил список так называемых «налоговых гаваней» в который попали 17 стран. Соответствующее решение приняли во вторник, 5 декабря, министры финансов стран ЕС, сообщил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мейр, передает Le Figaro.

«Сегодня мы приняли на уровне ЕС перечень стран, которые не делают того, что необходимо для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Этот список является черным списком, включающим 17 государств», - сказал Ле Мейр.

В «черный список» вошли следующие страны и территории: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы Острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Ле Мейр отметил, что 47 других юрисдикций включены в общий «серый» список стран, которые в настоящее время не соответствуют стандартам ЕС, но взяли на себя обязательства изменить свои налоговые правила.

Официальное решение и перечень стран должны опубликовать позже на сайте Совета ЕС.

ЕС принял решение создать единый «черный список» после очередной утечки оффшорных документов под названием Panama Papers.

Напомним, Европейский парламент проведел специальные слушания, посвященные материалам расследования Paradise Papers относительно уклонения от уплаты налогов.

Европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московиси назвал потрясающими данные, представленные в документах Paradise Papers и призвал к созданию реестра нарушителей.

Как сообщалось, международный консорциум журналистских расследований, финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовали в материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber.