В Германии подсчитали официальных беженцев

В Центральном реестре иностранцев (AZR) в Германии по состоянию на 30 сентября 2017 года зарегистрированы приблизительно 580 тысяч беженцев. Отдельно реестр учитывает лиц, имеющих право на политическое убежище, - их насчитывается 41 тысяча человек. Эти сведения предоставило правительство ФРГ на малый запрос фракции Левой партии в бундестаге сообщает во вторник, 5 декабря, агентство KNA.

Помимо беженцев и лиц, имеющих право на убежище, в Германии живут 177 тысяч иностранцев, находящихся под так называемой «субсидиарной защитой», около 65 тысяч человек, в отношении которых действует запрет на высылку, и 163 тысячи человек, получивших ограниченное разрешение на пребывание в ФРГ. Всего в Германии в настоящее время проживают около 1 млн иностранцев с длительным или краткосрочным правом пребывания в стране.

Большинство лиц, имеющих право на получение убежища, - около 11 тысяч человек – составляют граждане Турции. За ними следуют граждане Сирии и Ирана. Больше половины из них - мужчины. Среди зарегистрированных беженцев на первом месте по численности сирийцы - примерно 316 тысяч. Кроме того, много беженцев прибыли в Германию из Ирака (около 99 тысяч человек) и Афганистана (около 38 тысяч человек). Большинство из них - также мужчины.

Почти половина иностранцев, которых закон запрещает высылать из ФРГ, - граждане Афганистана, далее идут сомалийцы и сирийцы. Обладателями ограниченного разрешения на пребывание чаще всего являются граждане Сербии, Косово и Афганистана.