В США прокомментировали ситуацию с Саакашвили

США внимательно следят за ситуацией с лидером партии Рух новых сил Михаилом Саакашвили, и призывают все стороны решить конфликт. Об этом посольство США в Украине сообщило у себя в Twitter.

«Мы знаем, что Саакашвили был задержан и что протесты продолжаются. Мы призываем все стороны к деэскалации напряженности и предотвращению насилия. Мы внимательно следим за ситуацией и ожидаем, что любое расследование будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, Саакашвили пытались задержать по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Но его сторонники вывели политика из авто правоохранителей.