Фирма Lancôme отказалась от сотрудничества с Собчак из-за ее президентских амбиций

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своих президентских амбициях, потеряла контракт с французской косметической фирмой Lancôme из-за своих планов участвовать в предстоящих выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом сообщает РБК.

«Сотрудничество обсуждалось до анонсирования факта баллотирования Ксении в президенты, но оно не состоялось по нескольким причинам», - пояснил изданию представитель российского офиса компании L`Oreal, которая владеет брендом Lancôme.

Собеседник подчеркнул, что Lancôme находится вне политики. По его словам, контракт с Собчак не был согласован и подписан. «В случае с Ксенией речь шла не о рекламном сотрудничестве, а о ее выступлении в качестве одного из спикеров на мероприятии марки», - добавил он.

Накануне, 4 октября, в эфире телеканала «Дождь» Собчак рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после старта своей избирательной кампании. По ее словам, «глянцевые, люксовые марки не хотят вмешиваться в политическую жизнь» и «не хотят ассоциации с людьми, которые занимаются политикой».

Собчак объявила о желании участвовать в президентских выборах 2018 года 18 октября. Она предложила рассматривать свою кандидатуру как альтернативу графе «против всех», которой нет в избирательных бюллетенях. В середине ноября телеведущая заявила, что будет баллотироваться от партии «Гражданская инициатива», лидером которой является бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

В конце ноября Собчак открыла первый избирательный штаб - в Ростове-на-Дону. 1 декабря она провела первую крупную встречу с активистами своего штаба в Москве. Как писал «Коммерсант», телеведущая жаловалась на проблемы с агитацией в 40 регионах страны, но пообещала, что при должной работе штаба останется в политике «надолго и всерьез». 2 декабря избирательный штаб Собчак открылся в Петербурге.