Британские спецслужбы предотвратили покушение на премьера Терезу Мэй

Службы безопасности Великобритании предотвратили покушение на премьера Терезу Мэй, которое планировалось осуществить прямо у ее резиденции на Даунинг-стрит, 10. Об этом сообщает Sky News в связи с задержанием двух предполагаемых исламистов, которые в среду предстанут перед судом.

Sky подчеркивает: угрозу сочли столь серьезной, что руководитель британской службы контрразведки MI-5 Эндрю Паркер был во вторник приглашен на заседание кабинета министров с отчетом о ситуации.

Двух подозреваемых в планировании теракта на Даунинг-стрит задержали в Лондоне и Бирмингеме - это 20-летний Нааимур Захария Рахман (Naa'imur Zakariyah Rahman) и 21-летний Мохаммед Акиб Имран (Mohammed Aqib Imran).

По данным Sky, они планировали взорвать сумку с самодельной бомбой у входа в резиденцию премьера, а затем, воспользовавшись возникшей суматохой, атаковать Мэй с ножами. Эти же данные приводят другие британские СМИ - The Daily Mail и Independent. Последнее издание добавляет, что в ходе брифинга в правительстве Паркер сообщил о предотвращении девяти терактов с начала нынешнего года. Теракты, которые не удалось предотвратить, унесли 36 жизней.

The Daily Mail указывает, что юные исламисты, как полагают спецслужбы, были вдохновлены терактами «Исламского государства»*, однако при этом не получили поддержки из-за рубежа. По данным газеты, при планировании теракта они столкнулись со сложностями с получением взрывчатки.

Официальный представитель Скотленд-Ярда отказался подтвердить информацию о том, что арест Рахмана и Имрана связан с планированием покушения на премьера Мэй.

Известно, что паре предполагаемых террористов уже предъявлены обвинения. В среду они предстанут перед Магистратским судом в Вестминстере.





