В Киеве вновь произошли столкновения; правоохранители искали Саакашвили

Сегодня утром, 6 декабря, правоохранители совершили попытку обнаружить и задержать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в лагере возле Верховной Рады, произошли столкновения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, к лагерю возле Верховной Рады в среду около 6.00 подъехало несколько автобусов с правоохранителями. Несколько десятков правоохранителей колонной зашло на территорию лагеря где пытались найти Саакашвили.

Из палаток начали выходить проснувшиеся люди. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

После непродолжительного пребывания в лагере правоохранители отступили, погрузились в автобусы и отъехали от лагеря.

В лагере заявляют о пострадавших в ходе столкновений.

Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.

Напомним, Саакашвили задержали во вторник, 5 декабря, по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности.

Однако активисты сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

Полиция объявила в розыск Саакашвили.