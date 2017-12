В Калифорнии снова разгорелись природные пожары: эвакуируют более 180 тысяч жителей штата

Наиболее сложная пожароопасная ситуация сложилась в округах Вентура и Лос-Анджелес. Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате режим чрезвычайной ситуации, во время которого на борьбу с огнем направляются все государственные ресурсы. Из-за сухих ветров пожар быстро распространяется: первый очаг возгорания возник вечером 5 декабря, с тех пор выгорело уже более 20 гектаров округа Вентура. Пожары распространяются в направлении города Вентура на Тихоокеанском побережье.

В тушении пожаров задействованы более 1000 спасателей. О погибших непосредственно в огне не сообщается, но, по данным телеканала KABC-TV, по крайней мере один человек погиб в автокатастрофе, спасаясь от огня. В то же время издание The Los Angeles Times сообщает, что автомобиль сбил пожарного, боровшегося с огнем у одного из домов. Спасателя госпитализировали.

Уже разрушено 150 домов, под угрозой уничтожения находятся около 3000 зданий. Из округа Вентура эвакуируют около 38 тысяч человек, в соседнем округе Лос-Анджелес эвакуация уже затронула 150 тысяч человек, сообщает CNN. В округе Вентура и соседних районах закрыты школы и другие учебные заведения.





