Власти Бангладеш решили переселить беженцев на необитаемый остров

Власти Бангладеш в среду (6 декабря) одобрили план по переселению около 100 тысяч беженцев рохинджа из Мьянмы на необитаемый остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе, сообщает CNN.

Власти страны обещают, что скоро начнут застраивать остров, который сейчас считается необитаемым. Отмечается, что на острове должно быть построено около 1,5 тысяч барачных помещений и 120 центров для беженцев.

Этот план обойдется правительству в 278 млн долларов и должен быть реализован до ноября 2019 года.

Такое решение вызвало резкую критику со стороны международных правозащитных организации, ведь на острове Тенгар Чар часто происходят наводнения.

В ответ на критику правительство Бангладеш провело исследование условий для жизни на острове. Результаты исследования показали, что остров может быть обитаем при условии проведения специальных работ.

Bangladesh moves ahead with plan to relocate 100,000 Rohingya