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Иностранцев изумило фото москвичей в утреннем метро

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: TASS/Scanpix

Пользователь социальной сети Facebook Оксана Королева в конце ноября опубликовала на своей страничке фото из московского метро, на котором как минимум пять человек из десяти, попавших в кадр, читают книгу, а еще двое изучают газеты. Такая страсть москвичей к чтению удивила иностранцев. Они начали массово делиться снимком, в результате чего фото набрало свыше 21 тысяч репостов, и привлекло внимание иностранных СМИ.

Пост девушки прокомментировали пользователи из разных стран - «Другой мир!» — пишет Антонелла Костантино, «Цивилизация все еще существует», — порадовался француз Александре Труве. «Браво. Браво!» — добавил пользователь из Греции.

В отличие от иностранцев, россияне отнеслись к фотографии без восторга. Одни отметили, что подобная картина — большая редкость, в основном пассажиры метро предпочитают утыкаться в смартфоны. Другие пошутили, что просто на этой ветке «глючит» интернет.

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