Иностранцев изумило фото москвичей в утреннем метро

Пользователь социальной сети Facebook Оксана Королева в конце ноября опубликовала на своей страничке фото из московского метро, на котором как минимум пять человек из десяти, попавших в кадр, читают книгу, а еще двое изучают газеты. Такая страсть москвичей к чтению удивила иностранцев. Они начали массово делиться снимком, в результате чего фото набрало свыше 21 тысяч репостов, и привлекло внимание иностранных СМИ.