Керимову назначили залог в 40 млн евро

Российского олигарха Сулеймана Керимова, которого во Франции обвинили в неуплате налогов, отпустили на свободу под залог в 40 миллионов евро. Соответствующее решение принял Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс, передает Интерфакс.

Предполагается, что Керимов мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро.

Ранее судебные власти Франции согласились оставить на свободе российского сенатора в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Позже прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения.

Ранее прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявлял, что российский сенатор Сулейман Керимов не будет заключен в тюрьму во Франции, однако должен оставаться в стране и внести залог в пять миллионов евро.