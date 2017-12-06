LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Даугавпилс Другая Рига

В Шереметьево произошло ЧП с прилетевшим из Риги самолетом AirBaltic

Lenta.ru
  • Фото
  • Видео
Фото: Ieva Čīka / LETA

Московский аэропорт Шереметьево будет работать с одной взлетно-посадочной полосой (ВПП) из-за инцидента с самолетом авиакомпании AirBaltic. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

«Самолет AirBaltic выкатился за пределы ВПП в Шереметьево, полоса закрыта до 18 часов», — сказал собеседник агентства.

В экстренных службах рассказали, речь идет о самолете Boeing 737, который прилетел в столицу РФ из Риги. При выруливании с ВПП на рулежную дорожку лайнер не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на 5 метров за пределы полосы, пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что в момент инцидента на борту самолета находились 52 человека, все они штатно покинули лайнер.

В пресс-службе воздушной гавани данную информацию пока не комментировали.

airBaltic
0 Комментарии