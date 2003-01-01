Евродепутата из Венгрии обвиняют в шпионаже в пользу России

Прокурора Венгрии подозревает депутата от партии Jobbik и члена Европарламента в шпионаже против институтов Европейского Союза в пользу России, передает Укринформ.

Обвинения против Белы Ковача, которые включают в себя использование поддельных частных документов, является следствием расследования, начатого еще в апреле 2014 года, когда венгерские органы власти впервые сообщили о подозрении в шпионаже и подали заявление об отмене неприкосновенности депутата.

«За этим последовало объявление обоснованного подозрения, суть которого заключалась в том, что депутат парламента был привлечен к шпионажу в интересах иностранного государства для его спецслужбы», - говорится в заявлении прокуроров.

Иностранным государством, о котором шла речь, была Россия, сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

Сам

Ковач заявил, что дело против него основывалась на «вымысле» и добавил, что он надеется на судебный процесс, на котором ожидает своей реабилитации.

«Я очень рад, что мы наконец дошли до этой точки, и я могу очистить свое имя в суде и покончить с этой сагой», - сказал он Reuters по телефону.

Когда именно состоится судебное разбирательство не сообщается.

Как отмечает агентство, на протяжении более десяти лет в 80-х и 90-х годах Ковач проживал в Москве, факт, который он никогда не отрицал. В 2003 году он вернулся в Будапешт, а через два года присоединился к Jobbik.

В октябре 2015 года после длительного процесса Европарламент отменил иммунитет Ковача на фоне дела о шпионаже.

По сообщению Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), прокуроры Венгрии также начали расследование в 2015 году против Ковача в связи с фиктивным трудоустройством работников.

Так, по словам венгерских прокуроров, Ковач и его сообщники подозреваются в мошенничестве против Европарламента на сумму 21 076 евро.

Ковач также отрицает эти обвинения, однако сказал Reuters, что он возместит эту сумму в ближайшие несколько месяцев.