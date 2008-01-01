Литва обжалует в суде ЕС штраф «Lietuvos gelezinkeliai» и восстановит ж/д пути

В среду литовское правительство решило обязать находящуюся в госуправлении компанию «Lietuvos gelezinkeliai» (Литовские железные дороги) обратиться в суд Евросоюза по поводу назначенного последней штрафа в 28 млн. евро за разобранный в 2008 году участок железнодорожных путей из Мажейкяй в Реньге, сказал министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.

Премьер Салуюс Сквярнялис добавил, что также принято решение «восстановить инфраструктуру» - разобранное в 2008 году железнодорожное полотно протяженностью 19 км от Мажейкяйского НПЗ до Реньге.

«Принято решение обязать «Lietuvos gelezinkeliai» обратиться по вопросу отмены или сокращения штрафа. А также по поводу восстановления функционирования ветки в Реньге - прежде всего, «Lietuvos gelezinkeliai» должны подготовить проект, согласовать его с Еврокомиссией, а правительство должно решить, где найти финансы», - заявил в среду Р. Масюлис журналистам после заседания правительства.

По его словам,

у Литвы есть аргументы в пользу сокращения штрафа, а также возможной его отмены.

2 октября 2017 года Еврокомиссия наказала штрафом в 28 млн. евро «Lietuvos gelezinkeliai «за незаконное ограничение конкуренции, когда в 2008 году компания разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литву также обязали исправить нарушение. До 18 декабря Литва может обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза.