Столтенберг: НАТО возобновляет военные контакты с Россией

НАТО возобновляет военные контакты с Россией по военным каналам. Об этом в среду, 6 декабря, на пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНИАН.

«После долгого перерыва в использовании контактов по военной линии эти каналы были использованы главой военного комитета (Петр Павел) и главнокомандующим войсками НАТО в Европе (Куртис Скапарротти). Они оба смотрят, как сделать так, чтобы эти каналы функционировали и были на местах», – сказал он.

Генсек отметил, что инициатива по возобновлению контактов по военной линии была выдвинута во время заседания Совета Россия-НАТО, и она должно привести «к конкретному процессу, в ходе которого мы можем договориться о мерах по усилению безопасности в воздухе над Балтийским морем».

Также Столтенберг отметил, что важно, чтобы стороны информировали друг друга об учениях, потому что это «помогает прозрачности, предсказуемости, потому что, когда больше военной деятельности, риски увеличиваются, и важно предотвратить несчастные случаи».

При этом Столтенберг напомнил, что уже состоялась встреча обоих военных с российским начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.