Подробности ЧП с самолетом airBaltic: На борту был латвийский министр

На борту самолета AirBaltic, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, был министр транспорта Латвии Улдис Аугулис. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его российского коллегу Максима Соколова.

В Шереметьево также уточнили подробности инцидента.

Самолет приземлился в среду в 15:13, при посадке лайнер вышел за пределы взлетно-посадочной полосы на 10 метров. Экипаж и пассажиров высадили и доставили в терминал Е, туда же направили их багаж. При этом воздушное судно было технически исправно.

A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 5:57am PST

В пресс-службе аэропорта сообщили, что для установления причин инцидента началась проверка.

При этом представители AirBaltic в своем Twitter заявили, что причина происшествия — сильный ветер и обледенение на полосе.

airBaltic apstiprina, ka šodien, 6. decembrī, spēcīgu vēja brāzmu un slidena manevrēšanas ceļa dēļ reiss BT428 no Rīgas uz Maskavu ar lidmašīnu Boeing 737-500 saslīdēja uz manevrēšanas ceļa pēc nosēšanās Šeremetjevas starptautiskajā lidostā. Vairāk: pic.twitter.com/x6N9wUOgfV— airBaltic (@airBaltic) December 6, 2017

На борту находились 52 пассажира. Все они штатно покинули судно.

A post shared by Сергей Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 at 4:24am PST

Ранее сообщалось, что из-за происшествия в Шереметьево приняли решение закрыть одну взлетно-посадочную полосу.