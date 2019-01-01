В ЕС представили план создания Европейского валютного фонда

Еврокомиссия предложила план по созданию Европейского валютного фонда (ЕВФ) и ввести новую должность – министра экономики и финансов ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В частности, была представлена «дорожная карта» для углубления экономического и валютного союза, в том числе конкретные шаги, которые необходимо предпринять в течение следующих 18 месяцев.

Предложены четыре главные инициативы, среди которых непосредственное создание ЕВФ, который будет оказывать помощь странам-членам еврозоны в условиях финансового кризиса и выступать в роли последней инстанции, чтобы облегчить упорядоченное урегулирование проблемных банков.

Фонд будет создан на действующей структуре Европейского механизма стабильности (ESM). Европейскому парламенту и Совету предлагается принять это предложение до середины 2019 года.

Также необходимо интегрировать суть Договора о стабильности, координации и управления в правовые рамки ЕС с учетом надлежащей гибкости, заложенной в Пакте о стабильности и росте. Эту инициативу также предлагают реализовать к середине 2019 года.

Нужно наладить коммуникацию относительно новых бюджетных инструментов для стабильности еврозоны. А также предлагается усилить Программу поддержки структурных реформ.

Новый министр экономики и финансов ЕС будет одновременно выполнять функции вице-президента ЕК и возглавлять Еврогруппу, как это возможно в рамках действующих договоров ЕС.