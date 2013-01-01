В Британии предъявили обвинения исламисту, угрожавшему принцу Джорджу

В Великобритании 31-летний Хуснайн Рашид, опубликовавший фотографию четырехлетнего принца Джорджа, правнука королевы Елизаветы, и адрес его школы в Лондоне как одну из возможных целей для террористов, предстал 6 декабря перед Магистратским судом Лондонского округа Вестминстер по обвинению в публикации информации, провоцирующей джихадистов на атаки, передает Reuters.

Опубликованная им информация содержала адрес частной школы Thomas Battersea на юго-западе Лондона, в которую принц начал ходить в сентябре, и, как выяснилось в суде, сопровождалась надписью «Даже королевская семья не останется в покое».

Британскому подданному из Нельсона в графстве Ланкашир на севере Англии предъявлены обвинения в подготовке терактов, участии в боевых действиях в Сирии и помощи террористам. Он не просил отпустить его под залог и был оставлен под стражей до 20 декабря.

Как уточняет The Daily Star, охарактеризовавшая Рашида как «фанатика ИГИЛ», он также обвиняется в призыве к нападениям на еврейскую общину и на британские спортивные стадионы. В суде прозвучало обвинение, что он хотел уехать из Великобритании воевать в Сирии за «Исламское государство».

В суде он не признал себя виновным.

Первенец герцога и герцогини Кембриджских принц Джордж родился 22 июля 2013 года. Он стал третьим в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза и отца.