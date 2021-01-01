В ОАЭ объявили о наборе первого отряда космонавтов

Премьер-министр ОАЭ правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о наборе в первый эмиратский отряд космонавтов из четырех человек. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Космическое агентство ОАЭ.

«Объявление премьер-министром и правителем Дубая о запуске программы отбора и подготовки первых четырех эмиратских космонавтов можно считать началом нового этапа продвижения ОАЭ в дальний космос и закрепления позиций страны как регионального лидера», – сказал генеральный директор агентства Мухаммед Насыр аль-Ахбаби.

Руководство Эмиратов пригласило к участию в отборе в первый отряд космонавтов «всех желающих эмиратских юношей и девушек», которые на первом этапе должны будут пройти медицинское обследование.

ОАЭ рассчитывают отправить первых эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию в 2021 году.