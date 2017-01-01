Генсек ООН: Иерусалим должен быть столицей двух государств

Вопрос о статусе Иерусалима должен быть решен в рамках двусторонних переговоров, на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и с учетом интересов палестинской и израильской сторон. Об этом в среду, 6 декабря, заявил журналистам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Центр новостей ООН.

«Вступив на пост Генерального секретаря, я с первого же дня постоянно выступаю против каких-либо односторонних мер, которые подрывали бы перспективы мира для израильтян и палестинцев», – заявил глава ООН.

"Что касается решений по Иерусалиму, то они должны быть приняты в рамках договоренностей по окончательному статусу непосредственно между двумя сторонами на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН с учетом законных интересов как палестинской, так и израильской сторон.

Законные чаяния обоих народов смогут быть реализованы только на основе решения о двух государствах, живущих бок о бок в мире, безопасности и признающих друг друга, при том, что Иерусалим будет столицей и Израиля, и Палестины, а окончательное урегулирование будет достигнуто в ходе переговоров по всем вопросам окончательного статуса", – добавил Гутерриш.