В КНДР уверены, что война на полуострове неизбежна

В МИД КНДР заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние заявления американских чиновников свидетельствуют о подготовке Штатов к нанесению удара по Северной Корее, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», − отметили в ведомстве.

В МИД Северной Кореи также подчеркнули, что все «эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове».

Северокорейские дипломаты считают, что на сегодняшний день «остается только один открытый вопрос: когда начнется война».

Напомним, 4 декабря статовали крупнейшие совместные учения американских и южнокорейских войск, которые продлятся до 8 декабря.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в данный момент очень высокая вероятность войны США и КНДР.