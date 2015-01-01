В США площадь перед посольством РФ хотят переименовать в честь Немцова

В Вашингтона депутаты городского совета рассматривают законопроект о переименовании площади перед посольством России именем убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Мы никого ни в чем не обвиняем и никому не пытаемся досадить. Это просто дань памяти нашему великому соотечественнику», – заявил в среду на общественных слушаниях в горсовете Вашингтона многолетний соратник Немцова и член инициативной группы за переименование площади Владимир Кара-Мурза-младший.

Выступавшие на заседании также отметили, что эта инициатива не является политической акцией, направленной против российской власти, а символическим признанием заслуг Бориса Немцова в борьбе за демократическую Россию.

На слушаниях также выступила дочь убитого политика Жанна Немцова, журналист Карина Орлова и несколько представителей общественных организаций.

Ранее законопроект о переименовании площади напротив здания посольства России в Вашингтоне в честь Немцова поддержал Комитет по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США.

Напомним, бывший вице-премьер России и критик Владимира Путина Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международного сообщества к сложному положения российских оппозиционеров.