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Голая женщина с веслом напротив Рады призвала Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Голая женщина с веслом и в шапочке для плавания в преддверии митинга в центре Киева с использованием нецензурной лексики потребовала от бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко уйти и «дать украинскому народу спокойно жить», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на теле женщины был написан призыв к обоим политикам «грести» с Украины.

Вскоре присутствующие на митинге дали женщине одежду и увели ее в сторону.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

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