Австралия узаконила однополые браки

«Какой день для любви, достоинства и уважения! Австралия сделала это!» — сказал премьер-министр страны Малкольм Тернбулл.

Ожидается, что генерал-губернатор Австралии утвердит законопроект в ближайшие дни.

На референдуме в ноябре 62 процента австралийцев согласились с легализацией однополых браков, добавляет Associated Press.

В Австрии Конституционный суд 5 декабря принял решение, согласно которому с начала 2019 года в стране официально разрешат однополые браки. Суд рассматривал жалобу двух женщин, проживающих в зарегистрированном партнерстве. Они подали заявление на вступление в брак, однако муниципальный совет в Вене, а затем административный суд австрийской столицы отказали им.

Согласно действующим австрийским законам, однополые пары могли вступать в юридическое партнерство, но не в официальный брак, как гетеросексуальные. Суд постановил, что этот закон нарушает принцип равенства.

Если после 31 декабря 2018 года парламент Австрии не внесет изменения в данное решение суда, пары смогут заключать тот вид брака, который их устраивает: обычный или зарегистрированное партнерство.