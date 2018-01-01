Песков оценил шансы Путина на победу

«Да, Путин — самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты, но шансов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов», — пояснил Песков.

Накануне Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах в марте 2018 года. С таким заявлением он выступил на встрече с работниками ГАЗа в Нижнем Новгороде.