На улицах Иерусалима начались беспорядки после указа Трампа

В четверг, 7 декабря, в старой части города десятки арабов вступили в противостояние с полицейскими. Беспорядки возникли в частности у Дамасских Иерусалима, сообщает 7kanal.co.il.

Серьезные столкновения между арабами и израильскими силами безопасности происходят также в различных частях Израиля.

Отмечается, что в нескольких местах вдоль забора безопасности у границы с сектором Газы палестинцы стали кидать камни на израильскую территорию, целясь в солдат ЦАХАЛа.

Военнослужащие принимают ответные меры и используют средства для разгона бунтовщиков.

Ранее беспорядки происходили также в Хевроне. В них принимали участие десятки палестинцев.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим − вечная столица Палестины.