В австрийском Граце предотвратили теракт на рождественской ярмарке

Радикальный исламист проживал в приюте для бездомных Граца и планировал наезд на толпу людей по берлинскому сценарию.

По информации восьми свидетелей, подозреваемый регулярно просматривал видео наездов на людей на компьютерах приюта, при этом повторяя слова «смерть» и «я сделаю так же, как в Берлине». Кроме того, он дважды узнавал у кураторов приюта о возможности арендовать грузовик.

Имелись ли у подозреваемого сообщники, пока неясно. Известно, что он регулярно посещал радикальную мечеть в Граце. До этого он был последователем другой радикальной организации, имевшей связь с ИГ.

Ранее на рождественском рынке в Потсдаме была найдена взрывчатка.

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек и еще 48 были ранены, произошел 19 декабря 2016 года.