На евро появится петух в тельняшке

На монетах коллекции под названием La France par Jean Paul Gaultier изображены символы Франции в интерпретации дизайнера: эмблема страны — галльский петух в фирменной тельняшке Готье и с хвостом цветов французского флага, Эйфелева башня в корсете от Готье, модель в костюме Наполеона, моряки в тельняшках и матросских шапочках по дизайну модельера, а также женское олицетворение Франции — дева Марианна с прической «ирокез», танцующая канкан.

С дизайном монет можно познакомиться ЗДЕСЬ

Во Франции будет выпущено 25 тысяч золотых монет новой коллекции достоинством 200 евро,

столько же серебряных монет достоинством 50 евро с раскрашенным по специальной технологии изображением, 50 тысяч 50-евровых монет с обычным изображением и 1,34 миллиона монет достоинством 10 евро из недрагоценного сплава.

Ранее 7 декабря сообщалось, что российский бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил версию iPhone X, украшенную изображением флага страны композитного камня красного, синего и белого цветов и строками государственного гимна. По сообщению создателей аппарата, такие смартфоны получат отечественные спортсмены, которые завоюют золотые медали на Олимпиаде в Пхенчхане.