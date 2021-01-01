Эстония: Пенсионная реформа перевернет с ног на голову всю систему

Пенсионная реформа все ближе к воплощению в жизнь - законопроект уже отправился на публичное согласование.

Новая пенсионная реформа перевернет с ног на голову всю систему.

Во-первых, с 2021 года пенсия станет более гибкой: каждый сможет сам выбрать наиболее подходящее время для выхода на заслуженный отдых, получать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату, передает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

Второе изменение: с 2021 по 2037 год состоится переход на новую систему выплат.

Она будет привязана не к зарплате, а к накопленному стажу.

Кроме того, начиная с 2027 года возраст выхода на пенсию привяжут к ожидаемой продолжительности жизни. У тех же, кто родился с 1970 по 1982 год вновь появится возможность присоединиться ко второй ступени.