Впервые за три года: в Вене прошла встреча глав МИД России и Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Украины Павел Климкин 7 декабря первые встретились в двустороннем формате. Встреча состоялась в столице Австрии Вене, где в эти дни проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Встреча началась около 19 часов по местному времени, сообщал ТАСС. Переговоры прошли за закрытыми дверями, уточняет «Интерфакс Украина».

По итогам разговора с российским визави Климкин сообщил в Twitter, что обсуждался вопрос обмена пленными: «Мы должны снять его в ближайшие недели, потому что речь идет о людях и их близких».

Ранее министры встречались только в рамках «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина). Таким образом, это первый контакт глав МИД России и Украины с момента присоединения Крыма и обострения ситуации в Донбассе.

Незадолго до начала встречи Климкин заявил, что будет «пытаться встретиться» с Лавровым в Вене (ранее украинский министр заявлял, что у Киева и Москвы фактически нет дипломатических отношений, кроме общения по освобождению политзаключенных и во время встреч в «нормандском формате», передавало агентство УНН). Однако глава российского МИДа заявил, что «украинская сторона запросила о встрече еще позавчера, мы сразу же дали согласие».