Русские школы Латвии защищали в Брюсселе в окружении военных

На этой неделе все работающие в зданиях Еврокомисии в Брюсселе могли видеть и слышать лозунги «Руки прочь от русских школ!». Организация «Русский союз Латвии» во главе с депутатом Европарламента Татьяной Жданок провела митинг в защиту билингвального образования в Латвии.

Митинг состоялся в рамках 11-го Европейского русского форума, который организовала Татьяна Жданок. Среди участников мероприятия были представители общественных организаций Риги, Даугавпилса, Айзкраукле и Резекне, а также выходцы из Норвегии, Италии и Испании. Всего собралось около 40 человек, позднее к активистам присоединился депутата Европарламента Андрей Мамыкин. Также среди митингующих был замечен активист Дэги Караев.

Акция продолжалась около получаса, она была согласована и проходила под наблюдением военных, которые с момента теракта в Брюсселе постоянно несут службу возле Еврокомиссии. Некоторые прохожие останавливались и спрашивали, что происходит, кто-то фотографировал митингующих.

«Цель митинга - показать европейским властям, что русские Латвии полны решимости защищать образование на родном языке", - сообщил Мирослав Митрофанов, помощник Жданок.

FOTO: Русский TVNET

Акция в Брюсселе – одна из череды подобных мероприятий, первая из которых состоялась в Риге 23 октября, затем последовал митинг-шествие 16 ноября. Следующий пикет произойдет 14 декабря возле здания Министерства образования. Запланировано шествие по ул. Торня к зданию Сейма и президентскому замку.

FOTO: Русский TVNET

Одной из причин предстоящей в Риге акции стала инициатива мэра Риги Нила Ушакова о проведении дополнительных факультативах в школах национальных меньшинств. По мнению Русского союза Латвии, рижский градоначальник дал понять, что не будет бороться с планами правительства по искоренению русского образования, т. е. фактически поддержал реформу министра образования Карлиса Шадурского полностью перевести образование на латышский язык.

Организация уже распространила заявление, в котором резко осуждает действия Ушакова,

называя их «не более чем словами на уровне фантазии» и «пустыми обещаниями».

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