В Финляндии произошло землетрясение

В ночь на пятницу в западной части Финляндии произошло землетрясение магнитудой 3 балла.

Землетрясение произошло в 00.30 в городке Лумийоки, который расположен в 40 километрах южнее Оулу. Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров, сообщает Yle.

Магнитуда землетрясения по данным Сейсмологического института Финляндии составила 3 балла. Это является на редкость сильным показателем для Финляндии.

Многие жители Оулу сообщили в соцсетях, что почувствовали вибрацию земли.

«Земля явно вибрировала пару раз с интервалом в несколько секунд», – сообщил дежурный пожарной охраны Марко Хоттинен.

В службу спасения города поступило несколько звонков от взволнованных граждан.