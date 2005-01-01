Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц на фоне начинающихся переговоров о формировании коалиционного правительства с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель, решил реанимировать свою старую идею создания Соединенных Штатов Европы. Об этом сообщает Русское вещание BBC со ссылкой на Times.

Шульц предлагает, чтобы до 2025 года страны, входящие в ЕС, подписали конституционное соглашение. В случае отказа, страна автоматически покинет Евросоюз.

Подобную инициативу уже пытались провести в 2005 году, но идея была отвергнута на референдумах во Франции и Нидерландах.

Но Шульц, бывший председатель Европарламента, всегда настаивал на еще большей евроинтеграции. Мало того, его партия ставила цель создания Соединенных Штатов Европы еще в 1925 году, пишет Русское вещание BBC.

По мнению Times, позиция Шульца лишь усложнит переговоры по созданию коалиционного правительства в Германии, а в Британии усилит позиции «брекситеров», давая им возможность вновь напомнить, что именно от такой централизации Британия и бежала.

Пресса Британии: в Германии призывают создать Соединенные Штаты Европы