Из Вильнюса в Минск начинают курсировать новые двухэтажные электропоезда

Глава дирекции по перевозке пассажиров Lietuvos gelezinkeliai Линас Баужис утверждает, что новые поезда будет более экологичными и более комфортными для пассажиров.

«Прежде всего, это электрические поезда, они значительно более экологичны, просторны, в них в два раза больше места, чем в тех, что были прежде. Это первый и второй класс. Цены практически не изменятся. Поездка с приграничной проверкой будет занимать 2 часа 30 минут. В будущем, надеемся, что скорость увеличится», - сказал BNS Л. Баужис.

По его словам поезда шведского производителя Љkoda будут курсировать в Минск и обратно дважды в сутки. В Поездах будет в два раза больше мест, чем сейчас - 296.

Гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка отметил, что маршрут Вильнюс-Минск является одним из наиболее популярных. За десять месяцев было перевезено более 200 тыс. пассажиров.