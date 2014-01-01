Bellingcat и The Insider заявили о причастности к крушению рейса MH17 российского генерала

К инциденту со сбитым малайзийским Boeing 777 (рейс MH17) над Донбассом мог быть причастен российский генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. Об этом говорится в результатах расследования, проведенного международной экспертно-журналистской группой Bellingcat и российским изданием The Insider.

По их данным, голос Ткачева идентичен голосу лица, разыскиваемого возглавляемой Нидерландами Совместной следственной группой (ССГ) по расследованию причин крушения Boeing. Данное лицо имело позывной Дельфин. 28 сентября 2016 года ССГ опубликовала на своем сайте перехваченные телефонные переговоры, в которых к нему обращались «Николай Федорович».

Bellingcat и The Insider установили, что наиболее соответствующим описанию Дельфина на сегодня является Ткачев. Это единственный российский военный в звании генерала по имени Николай Федорович.

После этого авторы расследования решили сверить голос из прослушки с голосом генерала. Для этого они связались с Ткачевым под предлогом интервью о Суворовском училище. Полученная аудиозапись размещена в Сети.

Авторы расследования отмечают, что сходство голосов неочевидно. Поэтому они передали данные на экспертизу в два специализированных учреждения - Национальный центр медиакриминалистики Университета Колорадо в Денвере и Литовский центр судебной экспертизы.

То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу Ткачева, подтвердили обе экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был на Украине.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В предварительном докладе международной следственной группы, обнародованном в сентябре прошлого года, утверждается, что самолет был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из «Бука». Местом запуска было названо поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, который, по данным следователей, находился под контролем сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики. По версии следователей, «Бук» был доставлен из России.