Tallink проиграла многомиллионную тяжбу с финским государством

Судовая компания Tallink в Государственном суде Финляндии окончательно проиграла процесс, в рамках которого требовала от финского государства возвращения почти 35 млн евро налогов за водопользование.

Как сообщила компания бирже, в соответствии с решением Госсуда Финляндии, поданная Tallink жалоба с требованием возвратить судовладельцу переплаченные налоги за водопользование в период с 2001 по 2004 годы отклонена.

8 декабря Государственный суд Финляндии вынес решение по спору о налогах на водопользование, в рамках которого предприятие AS Tallink Grupp и входящее в концерн предприятие AS Hansatee Cargo хотели оспорить решение апелляционного суда Хельсинки от 8 августа 2016 года и востребовать с финского государства переплаченные налоги.

Судовые компании пытались оспорить принятое осенью прошлого года решение апелляционного суда Хельсинки, на основании которого требования как концерна Tallink о возвращении 34,1 млн евро, так и других судовых фирм о возвращении им уплаченных налогов за водопользование устарели.

Как пояснила в октябре прошлого года BNS пресс-служба Tallink, концерн намерен оспорить в суде принятое 8 августа 2016 года судом второй ступени Финляндии решение аннулировать за истечением срока давности решение суда первой ступени по спору между Финским государством и судовой компанией Viking Line о налоге за водопользование.

В соответствии с решением суда, Финское государство должно было вернуть судовой компании переплаченные ею суммы налога.

Как сообщила бирже компания Viking Line, суд второй ступени отменил решение суда первой ступени по поводу переплаченных в 2001-2004 годах сумм налога. По оценке суда, срок давности требований вернуть переплаченные деньги истек.

Суд второй ступени начал рассмотрение обстоятельств судебного спора по поводу платежей, инициированного фирмами Tallink и Viking Line, в марте 2016 года.

Суд первой ступени 27 февраля 2015 года принял решение, которым обязал финское государство вернуть судовладельцам излишние востребованные с них экологические налоги с процентами за период с 2001 по 2004 годы. Государство обжаловало это решение.

Действовавший до 1 января 2006 года в Финляндии Закон о налогах за водопользование противоречил праву Европейского Союза, а также принципам защиты от дискриминации, в результате была нарушена свобода оказания трансграничных услуг.

На основании этого закона с судов международного плавания взимали налоги по более высоким тарифам, чем с судов внутреннего плавания. Финляндия изменила этот закон по требованию Европейской комиссии.

Судебный процесс отражал интересы 52 судовладельцев из самой Финляндии, а также из других стран. Суд первой ступени требовал, чтобы финское государство вернуло фирме Viking Line 12,4 млн евро, а судовой компании Finnlines — 17 млн евро.

В соответствии с решением суда первой степени, предприятиям эстонского концерна Tallink должны были вернуть переплаченные ими 34,1 млн евро.

Из этой суммы AS Tallink Grupp получило бы 13,2 млн евро, AS Hansatee Cargo 400 000 евро и Tallink Silja Oy - 20,5 млн евро переплаченного налога за пользование водными ресурсами.