ЕС выделит 50 млн евро для востока Украины

Правительство Украины и Еврокомиссия подписали соглашение о поддержке инициатив, направленных на Восточную Украину. Документ под названием «Соглашение о финансировании мер по поддержке ЕС для Востока Украины» подписали вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе и представитель ЕК Катарина Матернова.

Соглашением предусмотрено предоставление Украине финансирования на сумму 50 млн евро за счет Европейского инструмента соседства. Документ создает правовые основания для финансирования Еврокомиссией мер, направленных на содействие миру, экономическому восстановлению и примирению в Восточной Украине.

Соглашение предусматривает четыре направления финансирования:

– децентрализация и управления;

– экономическое восстановление и развитие малого и среднего предпринимательства;

– безопасность общества и социальное единство;

– секторальные реформы и структурные изменения.

В частности, предполагается, что средства будут направлены на стимулирование занятости и экономического роста путем оказания помощи для развития микро-, малых и средних предприятий (ММСП), поощрение общественных инициатив по социальной сплоченности и примирению; поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования, поддержку критической инфраструктуры.