Война за еврейско-мусульманский Иерусалим: пули, газ и кровь (видео)

После полудня в пятницу в Иерусалиме начались приуроченные к «дню гнева» массовые акции протеста арабов на Храмовой горе, возле мечети Аль-Акса, около Шхемских ворот Старого города и ряде других районов. Акции протеста проходят также в городах Палестинской автономии.

Как сообщает NEWSru Israel, счет пострадавшим идет на десятки. Возле Шхемских ворот сотни протестующих против решения США признать Иерусалим столицей Израиля выкрикивали: «Иерусалим - арабский и палестинский». Десятки тысяч человек вышли на демонстрации в населенных пунктах Иудеи и Самарии: Туль-Кареме, Дженине, Рамалле, Хевроне, Шхеме и в окрестных деревнях.

Агентство Maan сообщило, что при разгоне манифестаций в Аль-Арубе, Аль-Манани, Кафр-Кадуме и в районе Кусры израильские военные и пограничники применили спецсредства, включающие резиновые пули и слезоточивый газ. Десяткам манифестантов потребовалась медицинская помощь с угрозами экстремистов, которых возмутило заявление президента США Дональда Трампа.

Так, палестинская террористическая организация «Хамас» объявила пятницу, 8 декабря, «днем гнева» в ответ на решение Трампа. Организация призвала арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания, целью которого объявлено «освобождение Иерусалима». Этот призыв поддержали террористические группировки «Исламский джихад», «Комитеты народного сопротивления» и другие, сообщал NEWSru Israel.

По данным издания, до полудня в пятницу информации о каких-либо серьезных инцидентах не поступало. После полудня начались массовые акции протеста арабов на Храмовой горе, возле мечети Аль-Акса, около Шхемских ворот Старого города Иерусалима, в Калансуа, Джальджулии, Кафр Касеме, а также в городах Палестинской автономии.

Между тем около двух часов дня по местному времени израильская полиция начала задержания участников акции протеста у Дамасских ворот, передает корреспондент РИА «Новости». Протестующие бросают в полицию камни, бутылки и другие предметы.

Ранее полиция разогнала протестующих, которые начали скандировать лозунги, выйдя с Храмовой горы после пятничной молитвы. Несколько человек пострадали. Демонстрация возобновилась спустя 15 минут, но не в таком масштабе, около 300 человек продолжали выражать протест у Дамасских ворот.

Израильская общая служба безопасности накануне предупредила о высокой вероятности провокаций после традиционной пятничной молитвы мусульман на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Между тем власти Израиля не стали вводить в пятницу возрастных ограничений на доступ мусульман для молитвы к мечетям Купол Скалы и Аль-Акса на Храмовой горе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Израиля Михаила Зингермана.

«В Иерусалиме действует штатный режим, который подразумевает практически постоянную готовность к определенным событиям. Если вдруг что-то произойдет, то мы готовы», - уточнил утром в пятницу Зингерман агентству РИА «Новости». На вопрос, не стягиваются ли в город подкрепления из других районов страны, он ответил: «Обычные силы полиции, ничего нет такого». «Усиленное присутствие полиции в Иерусалиме всегда есть. Каких-то изменений на данный момент нет», - добавил офицер.

В то же время официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд сообщил прессе, что сотни полицейских и сотрудников пограничных служб были дополнительно выставлены для патрулирования как внутри, так и вокруг Старого города.

Силы безопасности Израиля готовы к любому развитию событий,

заявил ТАСС Исраэль Кац, министр транспорта и безопасности дорожного движения и по делам разведслужб Израиля. «Следует понимать, что мы не пойдем на компромиссы во всем, что касается безопасности израильских граждан или посягательства на наш суверенитет. Мы не будем равнодушно наблюдать за происходящим и дадим достойный отпор насилию. Наши силы безопасности готовы к любому сценарию», - отметил он.

Как утром передавал корреспондент РИА «Новости», около полудня по Старому городу гуляли группы паломников и туристов, был открыт доступ для всех желающих к Стене Плача. Около нее стояли два десятка полицейских экипажей и автобусов. Стражи порядка одеты в бронежилеты и наколенники. Кроме того, большое количество полицейских машин стянуто к внешней стороне стены Старого города у Храмовой горы.

Накануне «дня гнева» в арабских кварталах Иерусалима израильскими правоохранительными органами были задержаны 16 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, уточняет NEWSru Israel. 7 декабря акции протеста, приуроченные ко «дню гнева», также проходили в Газе, Рамалле, Хевроне, Шхеме, Дженине, Калькилии, Туль-Кареме и других населенных пунктах Палестинской автономии.

Палестинские источники сообщали о более чем сотне пострадавших в результате столкновений с израильскими военнослужащими и полицейскими. По данным Reuters, по крайне мере 31 палестинец был ранен в столкновениях с израильскими войсками. В четверг армия Израиля направила несколько дополнительных батальонов, а также подразделения разведки и защиты территории на Западный берег реки Иордан.

Мусульмане в Азии вышли на пятничный протест против плана Трампа

Несколько тысяч протестующих мусульман вышли в пятницу на улицы Индонезии и Малайзии, чтобы осудить решение США признать Иерусалим столицей Израиля. В Куала-Лумпуре и Джакарте были усилены меры безопасности у посольств США, передает Reuters.

Возмущенные малайзийцы выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли чучело Трампа у американского посольства в Куала-Лумпуре. В Индонезии несколько сотен одетых в белое демонстрантов собрались у посольства США в Джакарте.

Массовые акции протеста проходят в Турции

Массовые акции протеста проходят в различных частях Турции против решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Как сообщил в пятницу телеканал «Хабер тюрк», тысячи человек проводят митинги в Анкаре, Бурсе, Конье, Манисе, Шанлыурфе, Эскишехире и других городах.

После пятничной молитвы наибольшее число протестующих собралось возле генконсульства США в Стамбуле. Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, только там оказалось более тысячи человек. Как отмечает турецкая газета Yeni Akit, акции начались в Стамбуле еще вчера вечером, в связи с этим в пятницу были приняты меры по усилению охраны американского генконсульства. Издание опубликовало фотографии военных с винтовками, которые дежурят на крыше здания дипмисии. При этом также подчеркивается тот факт, что сотрудники полиции не мешают демонстрантам, а лишь обеспечивают охрану порядка на улицах города.

Протестные шествия организовывают в основном молодежные организации. В руках протестующие держат транспаранты, на которых написано: «Иерусалим - это красная черта для мусульман», «Иерусалим - это священное место мусульман», «Турецкая молодежь поддерживает палестинцев».