Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд, упав до 32%

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа побил очередной антирекорд, опустившись до минимальных значений со дня его инаугурации 20 января этого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Согласно обнародованным в четверг, 7 декабря, данным, рейтинг одобрения президента составляет 32%, 63% не одобряют его деятельность на посту главы государства.

В октябре деятельность Трампа, по данным социологической службы Gallup, одобряли 33% американцев. При этом рейтинг его предшественника - Барака Обамы - никогда не опускался ниже 38%. У Трампа подобный рейтинг отмечали в мае 2017 года - на фоне увольнения директора ФБР Джеймса Коми, которое некоторые связали с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Для поднятия рейтинга президенту советовали поменьше упоминать РФ.

В нынешнем исследовании социологи также попытались выяснить, что именно не устраивает американцев в Трампе. Оказалось, что зачастую причина разочарования граждан нынешним лидером страны кроется даже не политических решениях, принимаемых главой Белого дома, а в его личном поведении и поступках. Об этом, в частности, заявили около четверти (26%) сторонников Трампа, заявивших о его одобрении.

14% из них уточнили, что недовольны публикациями Трампа в социальных сетях. Столько же указали на недостойное поведение президента и его скандальные заявления. При этом политику в качестве причины разочарования главой государства указали лишь 13%: 11% недовольны внутренней политикой США при Трампе, 2% - внешней.

Что касается американцев, не одобряющих деятельность президента, то в этой группе наибольшее разочарование вызывает именно политика нынешнего американского лидера. Об этом заявили 8% от общего числа не одобряющих. Личные качества Трампа как причину недовольства им упомянули лишь 3% опрошенных из этой группы. Подавляющее же большинство (84%) не смогли назвать ни одной конкретной причины, по которой деятельность Трампа вызывает у них негативную реакцию.

Опрос Pew проводился с 29 ноября по 4 декабря среди 1,5 тыс. совершеннолетних американцев.