Польша ответила США: 10 млрд за «Патриотов» слишком дорого

Польша не готова заплатить 10,5 млрд долларов за американскую систему ПРО Patriot. Об этом сказал замглавы министерства обороны страны Бартош Ковнацкий, сообщает Польское радио.

«Эта цена – слишком высока. Наши специалисты отправились в США, чтобы вести переговоры по поводу ее снижения. Следует сохранять спокойствие, ведь это всего лишь нормальный этап переговоров. Важно, чтобы была достигнута конечная цель», – отметил Ковнацкий.

Он добавил, что предложенная Польше цена на ракетные комплексы Patriot «неприемлема и неожиданная».

Отмечается, что согласно документу, направленному Госдепом США в Конгресс, предложенная цена не является окончательной.

18 ноября Госдеп США одобрил поставку Польше противоракетных систем Patriot на сумму 10,5 млрд долларов.

В сделку могут быть включены 208 ракет для системы Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), 16 пусковых установок, четыре радара, четыре контрольные станции, запчасти, программное обеспечение и экипировка. Предполагалось, что польская сторона также заплатит за техническую, инженерную и снабженческую поддержку.