Финляндия подтвердила нарушение границы самолетом РФ. Виновник не найден

Пограничная охрана Финляндии завершила предварительное расследование нарушения границы российским самолетом Ту-154 границы над Финским заливом в районе города Порвоо 5 декабря 2017 года, накануне Дня независимости. Об этом сообщает Fontanka.Fi со ссылкой на заявление Пограничной охраны.

Следствие подтвердило, что принадлежащий Российской Федерации Ту-154 ненадолго залетел в воздушное пространство Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо, но пограничникам не удалось выяснить личность пилота воздушного судна и предъявить обвинения.

Вторжение в воздушное пространство Суоми произошло 5 декабря и продолжалось примерно полминуты. По данным финского ведомства, Ту-154 пролетел по территории Финляндии в общей сложности 7,7 км, максимальное расстояние от воздушной границы вглубь Суоми составило 1,35 км.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов был приглашен 5 декабря 2017 года в МИД Финляндии. Ему была вручена нота, в которой сообщалось о предположительном нарушении воздушного пространства Финляндии российским государственным воздушным судном Ту-154 и выражалась просьба к российской стороне дать разъяснения.

Как передает ТАСС, представитель минобороны Макс Архиппайнен сообщил Финскому телеграфному бюро, что нарушение произошло рядом с тем маршрутом, который российские самолеты используют по пути из Санкт-Петербурга в Калининград. По его словам, ранее там фиксировались похожие инциденты.

Инцидент произошел, когда в стране проходило празднование 100-летия независимости Финляндии от России. Парламент Великого княжества Финляндского провозгласил независимость от России 6 декабря 1917 года, 31 декабря государственную независимость страны признал Совет народных комиссаров Советской России во главе с Владимиром Лениным.

В последний раз с заявлениями о подозрениях в отношении самолета РФ в нарушении финского воздушного пространства Минобороны Финляндии выступало осенью 2016 года.

В феврале 2017 года правительство Финляндии опубликовало доклад по оборонной политике, в котором говорится о росте напряженности в Балтийском регионе и причастности России к затяжному конфликту на востоке Украины. В документе подчеркивается, что в случае возможного «кризиса» финская армия будет увеличена с 230 тысяч до 280 тысяч военнослужащих.