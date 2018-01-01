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США России: мы предупредим вас о терактах

Lenta.ru
Директор контртеррористического центра США Николас Расмуссен. | Фото: AFP/Scanpix

Вашингтон будет сообщать России о готовящихся терактах на ее территории. Об этом заявил директор контртеррористического центра США Николас Расмуссен.

«Если у нас будет информация о террористической угрозе, которая может затрагивать другую страну, не только наших партнеров, а любую страну в мире, мы поделимся ею. Мы относимся к этому очень серьезно», — сказал он. В то же время он посетовал на то, что в настоящее время «невозможно поддерживать ежедневные контакты российскими коллегами, как США делают это со многими другими странами».

Расмуссен добавил, что Москва и Вашингтон договорились обмениваться разведывательной информацией в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. «У нас очень большая заинтересованность в том, чтобы он прошел хорошо, хотя команда США там не участвует», — отметил он.

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