Трамп не хочет защищать страны НАТО, которые «не платят»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается защищать страны НАТО, которые «не платят» за свое присутствие в альянсе, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Штаты не должны быть вовлечены в войну из-за страны, которая «даже не платит» за свою безопасность.

«Я им намекнул, что если вы не платите, вас тут не будет. И я за это подвергся критике в прессе,

они заявили, что Дональд Трамп груб с нашими союзниками. Так это они грубы с нами, если не платят! Например, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было − с Россией? Страна не платит, становится агрессивной, и мы оказываемся в Третьей мировой войне за какую-то страну, которая даже не платит», − заявил Трамп на митинге во Флориде.

Отметим, США обеспечивают большую часть бюджета НАТО.

Трамп неоднократно критиковал альянс и требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность.

До избрания он заявлял, что НАТО дорого обходится США и альянс неэффективен.