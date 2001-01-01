Жена итальянского регбиста убила двоих детей и попыталась совершить суицид

Антонелла Барбьери, жена бывшего игрока сборной Италии по регби Андреа Бенатти, убила своих детей и попыталась совершить суицид. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Женщина задушила подушкой двухлетнюю дочь и зарезала пятилетнего сына в своем доме в провинции Мантуя, пока муж был на работе.

После этого она села в машину и уехала. В салоне автомобиля она попыталась покончить жизнь самоубийством. Ее обнаружил пастух, затем он сообщил о произошедшем в полицию.

Сейчас Барбьери находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Сообщается, что ранее она страдала от психического заболевания.

Бенатти выступал за сборную Италии с 2001 по 2005 год и провел за команду 5 матчей. В 2011-м он завершил профессиональную карьеру.